Italbasket anche in Rai per le ultime quattro partite di qualificazione al Mondiale 2023

Rai Storia

L'torna in chiaro. Le ultime quattro partite di qualificazione alla Fiba World Cup 2023 ,... Giappone e Indonesia, saranno visibilisu Rai grazie all'accordo raggiunto tra Eleven , ...Su Twitch sono state trasmesse live streamingle gare del torneo che la Nazionale Under 23 maschile ha giocato in Canada, le partite del torneo che la Nazionale Senior femminile ha giocato a ... Italbasket su Rai per le ultime quattro partite di qualificazione al Mondiale 2023 Le ultime quattro partite di qualificazione alla FIBA World Cup 2023, il Mondiale che si disputerà l’estate prossima tra Filippine, Giappone e Indonesia, saranno visibili anche su RAI grazie ..."Sempre più basket sul canale ufficiale Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro. Da questo fine settimana e per tutta la stagione, la piattaforma viola di I ...