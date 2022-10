Grande Fratello Vip 7 | i nominati della puntata del 27 ottobre

(Di venerdì 28 ottobre 2022) IdelVip 7 Serata piena di colpi di scena alVip 7. Poco fa infatti Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal pubblico a seguito di un televoto flash, dopo gravissime dichiarazioni contro Nikita Pelizon. Nel mentre non sono mancate anche altre tensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, e L'articolo proviene da Novella 2000.

Elenoire Ferruzzi dopo le espressioni offensive nei confronti di Nikita, dicendo che porta iella e dopo aver sputato al suo passaggio, è stata sottoposta durante la diretta delVip di ...La dodicesima puntata delVip 7 inizia col botto e senza perdere tempo Alfonso Signorini parte con l'argomento caldo della settimana: Elenoire Ferruzzi . Il conduttore, prima di chiedere il collegamento con la ...Dopo aver raccontato la sua storia nella scorsa puntata, la modella legge i commenti pubblicati da sua mamma sui social ...Il Grande Fratello Vip continua con la dodicesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto ...