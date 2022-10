Gf VIP nomination | chi sono i nominati di ieri sera 27 ottobre? Tutti i voti

La dodicesima puntata del Grande Fratello, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it , si preannucia ancora una volta ricca di eventi. Questa sera inAmaurys , George , Giaele e Pamela. Attesa poi sugli eventuali ...La risposta: 'Hai il c**o piatto' GF, undicesima puntata: Amaurys, Pamela, George e Giaele inCosa è successo Nel mezzo, però, ci sarebbero stati atteggiamenti fraintendibili. Durante ...GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della dodicesima puntata ... E Alfonso: “Giulia che dicono i social”. Le nomination 00.27: Tutti i nominabili in Super Led per le nomination palesi. Alberto ...Cosa è successo nell'appuntamento di giovedì 27 ottobre 2022: chi è uscito, chi è in nomination e decisioni inevitabili ...