GF Vip | Antonella e Charlie | lo sfogo su Edoardo e Antonino  

(Di venerdì 28 ottobre 2022)Fiordelisi si confronta conGnocchi circa i comportamenti di. Ecco cos’è emerso Volge al termine il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello VIP, ma le polemiche post puntata non tardano ad arrivare. Il comportamento dinon è piaciuto adche durante la messa in onda delle clip in cui la concorrente dichiarava di avere un “interesse” per il bell’Antonio – probabilmente ricambiato dallo stesso – afferma: “Ci sono atteggiamenti diche non mi piacciono. Se ci tiene deve fare più di quello che sta facendo adesso”., dapprima indifferente a tali battute, oggi sembra essere amareggiata e durante la conversazione conmanifesta il proprio ...

Una dodicesima puntata di GFpiena di emozioni e punizioni quella andata in onda ieri sera su Canale 5. Protagonista Elenoire ... tutte rosa: al televoto Pamela Prati,Fiordelisi e Nikita ...Un utente commenta indignato: " Ma esattamente chi si crede di essereFly down baby, su, ... Stanno per cambiare gli equilibri nella prima coppia ufficiale del "GF" The post Edoardo ...Per Antonella è stato un risveglio un po’ faticoso dopo le provocazioni di ieri fatte da parte delle opinionisti in studio: “Io non sto giocando con Edoardo” dice al suo compagno giustificando la sua ...Notte di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2022: Carolina e Antonino Spinalbese contro Pamela Prati e Charlie, Antonella Fiordelisi crolla.