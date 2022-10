Estate infinita | caldo anche a novembre e dicembre Primi freddi a gennaio 2023

iLMeteo.it

Comunque vada, la cappa termica di Monster colpirà il continente, a conferma di un'2022: siamo a 5 mesi e mezzo di caldo anomalo nordafricano in Italia, in altre parole quasi metà ... Meteo Video in Diretta Sky: estate infinita, ancora massime fino ai 30°C; le Previsioni Continua l'Ottobrata con un'estate ormai infinita. Le temperature misureranno ancora valori fino a 30°C. Hanno fanno scalpore i 34°C registrati in Sardegna, ma anche i 33 in Sicilia, i 30 in Puglia e ...L'hanno battezzato Monster, per la sua eccezionalità. È l'anticiclone che, secondo le ultime previsioni, dominerà tutta l'Europa durante il ponte ...