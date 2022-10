Debiti col fisco | aumentano le notifiche di fermo amministrativo | cosa fare

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo la sospensione causa Covid della propria attività, la macchina della riscossione è ripartita a pieno regime con il pugno duro delnei confronti dei debitori che non hanno ancora regolarizzato la propria posizione. Oltre all’invio di un ingente numero di cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) sta inviando in questi giorni una serie didisu autovetture e motocicli, con correlato sollecito a regolarizzare la propria posizione.succede con ilL’Ader ha aumentato in questi giorni l’invio di comunicazioni preventive disu motocicli/autovetture di proprietà di contribuenti su ...