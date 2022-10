Così in autostrada si recupera l’acqua piovana | il primo progetto in Italia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Utilizzare la superficie dell’Torino-Milano come gigantesco collettore di acquache viene depurata e poi stoccata per successivi usi, sia agricoli che civili, diventerebbe una risorsa preziosa soprattutto in periodi di grande siccità come quelli vissuti questa estate. Questo è in sintesi ilfuturista promosso dal Gruppo ASTM, il concessionario dell’, che sta prendendo forma nel Novarese, vicino all’uscita Biandrate-Vicolungo dell’A4. Come funziona il sistema di raccolta Le autostrade, grazie alle loro lunghe superfici impermeabili, rappresentano una straordinaria opportunità per intercettare un’importante risorsa idrica come. Questo è possibile attraverso un apposito sistema di raccolta e regimentazione che permette di far confluire ...