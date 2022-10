Come pulire i divani

Leggi su decogiardino

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Vuoi dei consigli utili su in maniera ottimale ? Puoi utilizzare sia dei prodotti specifici antimacchia, ma anche con il bicarbonato puoi sciogliere lo sporco più ostinato. Passalo delicatamente sulla macchia con un po’ di acqua tiepida e in pochi minuti il tuo divano tornerànuovo. Anche una spugna inumidita con del sapone di Marsiglia potrà esserti utile. Il tutto dovrà essere risciacquato con un po’ di acqua, facendo attenzione a non bagnare troppo il divano. Il tuo incubo è la pulizia del divano? Vediamo alcuni consigli utili per pulirlo al meglio.il divano – Metodi semplici – Chi non ama passare del tempo sul proprio divano. È senz’altro l’area relax preferita della casa: puoi vederti un film, giocare con i tuoi bambini, leggere un libro o ...