Come migliorare la qualità per capelli

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Prendersi cura delladeisignifica agire su due fronti: da un lato dall’esterno (utilizzando adeguati prodotti per la pulizia e lo styling) e d’altro lato dall’interno (seguendo un corretto regime alimentare e assumendo specifici integratori). In questo modo è possibile mantenere una capigliatura bella, folta, luminosa, morbida e soprattutto sana, limitando al massimo il problema della caduta e rinforzando invece la crescita. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, isono organi vivi, che nascono (in seguito alla moltiplicazione cellulare dello strato germinativo del bulbo pilifero), crescono e muoiono (quando si staccano dal cuoio capelluto). Proprio per questo motivo essi richiedono una particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione e l’impiego di prodotti cosmetici ...