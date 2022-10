Ci sono delle alternative alle stampelle ortopediche? Ecco le risposte

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 28 ottobre 2022)migliaia le persone che in Italia si trovano nella condizione di dovere ricorrere a degli ausili come le. Si tratta prevalentemente di persone che devono recuperare dagli infortuni, da traumi o presentano patologie croniche come dolori alla schiena. Nonché persone con disabilità varie, che necessitano di diversi tipi di ausili. Ma ci? La risposta è affermativa. iWalk 3.0 è una valida alternativa. Ne abbiamo parlato con gli esperti di eMedicItalia, punto di riferimento autorevole nella vendita e distribuzione di prodotti medicali a livello nazionale, massima espressione dell’efficienza al servizio della ...