Brindisi | aveva mal di testa | quindicenne morta al “Perrino” Vano intervento chirurgico Denuncia della famiglia

- La notizia ha sconvolta la città di. Una ragazzina di 15 anni è morta, il 27 ottobre, dopo cinque giorni di ricovero in ... Nonmai sofferto di altre patologie. Il quadro ...Un episodio simile si era verificato pochi giorni fa sempre presso l'ospedale Perrino di, dove una 14enneperso la vita per una miocardite. La ASL non ha comunicato al momento una ...Avvertiva mal di testa, è stata ricoverata il 22 ottobre. È stata necessaria un’operazione a causa di un ascesso cerebrale, la quindicenne però è morta nell’ospedale “Perrino” di Brindisi. I familiari ...Per la Asl di Brindisi, l'intervento era "tecnicamente riuscito" ma, durante la permanenza in terapia intensiva, si è nuovamente ...