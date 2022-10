Aurora e Michelle | gli auguri per il compleanno di Eros Ramazzotti | «Un altro anno di freschezza»

A breve diventerà nonno , la sua primogenita(avuta assieme all'ex moglieHunziker) è incinta. Eros promette che non sarà un 'viziatore' di nipotini perché ha 'l'istinto a educare'. ...Ha trasmesso la stessa passione anche alla ex moglie, madre diHunziker , 45 anni. Tags: auroraramazzotti battitoinfinitotour eros erosramazzotti gravidanza incinta nonno pregnant ...Il cantante si appresta ad aprire il suo tour mondiale a Los Angeles e si confessa su temi pubblici e privati Eros Ramazzotti, esattamente 59 anni fa, nasceva sotto il segno dello Scorpione. Oggi il c ...In occasione del 59esimo compleanno dell'ex marito, la conduttrice svizzera gli ha inviato un sentito pensiero ...