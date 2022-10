ATP Vienna 2022 | Medvedev e Shapovalov avanzano in semifinale senza difficoltà Coric beffa Hurkacz | bene Dimitrov

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si sono svolti quest’oggi i quarti di finale dell’ATP di, al termine delle quali sono stata delineati le semifinali che si svolgeranno nella giornata di domani. Tra i protagonisti degli incontri odierna vi era anche Jannik Sinner, il cui percorso al torneo austriaco si è interrotto per mano di Daniil. Procediamo, però, con ordine: il primo match di giornata ha visto affrontarsi Grigore lo statunitense Marcos Giron, in cui ha trionfato il bulgaro per 2-1 (6-3, 4-6, 6-4): pronostici rispettati, conche ha saputo fare la differenza soprattutto nei punti sulla seconda di servizio (ben 13/24, 54%), fattore decisivo vista anche la mancanza nello stesso fondamentale dell’americano. Come detto, Jannik Sinner è uscito sconfitto dal suo quarto di finale contro Daniil ...

Prosegue Sinner: ' Qualche volta, infatti, mi è scappato via il game ,come quando ero in vantaggio e ho preso il break. In ogni caso, sono tranquillo e fiducioso che andrà sempre meglio '.Proprio Musetti, fresco vincitore dell'250 di Napoli se la vedrà con il croato Marin Cilic, ... Per Sinner, appena eliminato ada Medvedev, agli ottavi ci sarebbe l'ostacolo Novak Djokovic . ...Il russo vola in semifinale, confermandosi bestia nera per l'altoatesino. Per il nativo di San Candido si azzerano le chances di qualificazione alle Atp Finals di Torino ...