AEW | Jon Moxley torna a sorpresa in uno show della NJPW e batte Jay White nel main event

Spazio Wrestling

Joey Janela, ex stella della, debutterà al prossimo show in programma il 22 ottobre a Cesate (... Tra i suoi match più importanti vanno annoverati quello controMoxley a Fyter Fest e contro ...World Championship: CM Punk batteMoxley Match molto combattuto e sanguinolento con un Moxley più che determinato che mai. Alla fine a vincere è CM Punk, idolo di casa, dopo ben due GTS, ... AEW: Jon Moxley è come Stone Cold, parola di … There are people within AEW who "strongly believe" MJF should be a babyface going forward, according to a new report.AEW World Champion Jon Moxley and IWGP World Heavyweight Champion Jay White clashed inside an NJPW ring during an event Thursday night in New York City.