(Di venerdì 28 ottobre 2022) Drastico peggioramento delle previsioni deglini sull'andamento dell'economia. Secondo l'indagine annuale realizzata dall', in vista della 98esima giornata delsi èti in "un ...

Agenzia askanews

... quando i pessimisti erano il 30% mentre gli ottimisti erano il 50%."E questo si riverbera sulla percezione di oltre un terzo degli intervistati - rileva l'che ha condotto l'indagine assieme all'...... come Nicola, o i narcotrafficanti internazionali del calibro di Francesco Ventrici e ...Per dare l'idea della diffusione del fenomeno basti dire che nel 2017 la regione è stata la quarta d'... Acri, Italia piomba in profondo pessimismo, a rischio risparmio