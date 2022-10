Simeone spiegato dalla teoria dei giochi di Nash

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Partiamo subito dall’analisi tecnica dei gol, in uno con un paio di considerazioni (sempre tecniche) che sembrano starne a latere ma che in realtà ne sono l’origine, anche se ciò su cui vorrei oggi concentrare l’attenzione è una questione ben più seria: quella che definisco la “questione”. °°°° I tre gol sono molto belli, al solito come combinazione di gesti sia del singolo, sia del collettivo che rende possibili i primi. Il primo gol nasce da uno sviluppo dell’azione che, ad avviso di chi scrive, è uno dei punti “nodali” della manovra su cui il Napoli sta concentrando le sue trame in questo inizio di stagione. Mi riferisco al “gioco a due” che, sia a destra che a sinistra, interessa e si concentra sui movimenti dell’esterno basso e di quello alto del 4-3-3. Infatti, a seconda dello sviluppo dell’azione, l’uno segue (e condiziona) il movimento dell’altro, ed in ...

