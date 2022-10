Sci alpino | raduno di tre giorni in Val Senales per gigantisti e slalomisti

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo l’opaco esordio di Soelden, la squadra maschile di Coppa del Mondo di gigante si radunerà in Valda martedì 1 fino a giovedì 3 novembre. Sul Rettenbach non è andata bene per l’Italia, con il ventitreesimo posto di Giovanni Borsotti come miglior risultato per la spedizione azzurra. Luca De Aliprandini purtroppo era caduto nella prima manche, mentre nessun altro italiano era riuscito a qualificarsi per la seconda manche. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato in Valalcuni dei protagonisti di Soelden: Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti ed Alex Hofer. Non sarà unsolo per i, ma sono presenti anche gli, che devono ancora cominciare la loro stagione. In Valci saranno: Stefano ...