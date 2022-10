Rivolta studenti Sapienza | la lezione di libertà della Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) I collettivi studenteschi non perdono occasione per collezionare magre figure e per dimostrare tutta la loro intolleranza verso ogni forma di democrazia. Se all’indomani del risultato elettorale delle politiche erano riusciti a trovare il coraggio di scendere in piazza per protestare persino contro il voto degli italiani, e dopo l’edei presidenti di Camera e Senato erano arrivati ad impiccarne i relativi manichini, questa volta i giovani paladini dellehanno voluto proprio esagerare mettendo in bella mostra tutta la loro ipocrisia. Gridare al fascismo, con tanto di striscioni e foto segnaletiche dei presunti ‘fasci’, per poi comportarsi esattamente come tali, cercando in ogni modo (lecito e non) di impedire lo svolgimento di una libera ed autorizzata conferenza. Succede anche questo da quando il centrodestra è tornato al governo del ...