Porta suo figlio a vedere la partita coperto di carbone | la storia del minatore commuove

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Alcune storie arrivano all’improvviso e colpiscono direttamente il cuore. Ed è questo quello che è successo quando la presenza di una unadi basket,da polvere e, è stata notata dalle persone. L’uomo, seduto sugli spalti insieme a suo, indossava gli abiti di lavoro. Aveva fatto tardi, e per mantenere la promessa fatta a suo, era corso direttamente all’arena dove si disputava il match. La presenza dell’uomo nell’arena è stata notata anche da John Calipari, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense, che non solo ha condiviso la fotografia delcol suo bambino sul suo profilo Twitter ma l’ha fatta diventare virale con una missione, quella di trovare quell’uomo. Alla ricerca del ...

idealista.it/news

...gestione sanitaria in Campania e continuare a mancare di rispetto a chi democraticamentein ... Dal cantoil governatore è tornato ad accusare il governo nazionale di non inviare la giusta ...... Triage e medica del reparto, grazie all'opera ed all'ingegno di 'Ospedali Dipinti', con il... La patologia purtroppo avanza e avanzano con essa i problemi invalidanti checon sé; nonostante ... Ritz-Carlton porta il lusso nel suo nuovo yacht da 300 passeggeri Andrea Vianello presenterà il suo ultimo libro e primo romanzo dal titolo Storia immaginaria della mia famiglia , ospite di Oggi è ...Presentato il programma del festival che prenderà il via a Trieste dall’1 novembre. Una selezione di film arriverà anche su MYmovies ONE dal 7 novembre. SCOPRI I FILM CHE SARANNO DISPONIBILI IN STREAM ...