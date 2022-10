Polizia cinese in Italia e nel mondo | così Xi spia i dissidenti all’estero

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È a dir poco clamoroso lo scoop lanciato da Il Foglio, nello specifico dalla penna di Giulia Pompili, che ha messo in luce la storia di un dissidentea Rotterdam, perseguitato per tre anni dalladi Pechino, a causa di alcune critiche rivolte al regime di Xi Jinping sui social. Nonostante il governo olandese gli avesse riconosciuto rifugio politico, la dittatura sarebbe riuscita a scovare l’oppositore anche fuori dai propri confini, attraverso l’operatività di numerose stazioni dicinesi in tutta Europa. Il ministero degli Esteri olandese, riprendendo il rapporto pubblicato dall’organizzazione non governativa spagnola Safeguard Defenders, ha già dichiarato la chiusura dei due centri presenti nei Paesi Bassi, ma se ne stimano almeno 46 fuori dal territorio nazionale. “Controllare i ...