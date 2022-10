Meloni? Siamo in una piena Bertinotti oltre ogni limite

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Faustosi supera. L'ex presidente della Camera e già segretario del Partito della Rifondazione Comunista è arrivato a paragonare il governo con la dittatura. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira,non si fa scrupoli e inizia con una citazione: "Ci sono dei momenti in politica in cui vale il motto del Vangelo: 'Sì, il sì. 'No, il no; il resto è del Demonio. Il mio è 'no'". Ma neppure la spiegazione che offre nella puntata di giovedì 27 ottobre riesce a raddrizzare il tiro: "a una vera novità ma è regressiva.di fronte a una riedizione di un tempo che pensavamo lontano, cioè la cultura politica degli anni Cinquanta". E ancora, nel salotto della Merlino: "Le opposizioni e la maggioranza sono state annichilite dal presidente del Consiglio, in una...