Marvel | L' arrivo degli X-Men nel MCU è imminente e legato a un film in uscita nel 2024

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il presidente deiStudios Kevin Feige afferma che "ci stiamo avvicinando" a vedere finalmente gli X-MEN nel MCU Intervistato da Deadline sul red carpet di Black Panther: Wakanda Forever, il presidente deiStudios Kevin Feige ha parlato a proposito del ruolo che avranno gli X-Men nel MCU e, soprattutto, del loronel franchise, prendendo come riferimento Deadpool 3 innel. Il terzo capitolo sul dissacrante mutante interpretato da Ryan Reynolds, infatti, vedrà il ritorno del Wolverine di Hugh Jackman, come anticipato dalla coppia di attori in un divertentissimo video sui social. Anche se si prevede che la maggior parte (se non la totalità) del "trequel" si svolgerà nell'UniversoX-Men (e non nella …