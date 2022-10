Magica fuga autunnale a Saint-Raphael

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L'autunno è arrivato, ma questo non significa che non sia possibile fuggire per una meta piacevole anche solo per un weekend. Le temperature miti delle giornate autunnali poi invitano a fughe lontane dalla routine quotidiana. Per chi desidera raggiungere una meta fuori dalle solite rotte il Var è una terra che unisce l'anima della Provenza alla luminosità della Costa Azzurra: ideale sia per chi ama le grandi emozioni, ma anche per chi predilige il relax o lo sport, ma anche cultura, arte e una cucina autentica basata su prodotti freschi accompagnati da vini famosi in tutto il mondo. Tra le tante incantevoli mete di questa costa composta da spiagge di sabbia finissima e scogliere che scendono a capofitto sul mare, abbiamo scelto, ai piedi del Massiccio dell'Estérel, una delle principali attrattive della Costa Azzurra:-Raphaël, un antico e glamour villaggio di ...