Lo scontro tra Germania e Francia è sulla difesa europea

(Di giovedì 27 ottobre 2022) «Con una virata strategica Berlino si allontana da Parigi», «Il tandem Franco-tedesco vacilla», «Ladi Scholz minacciata di isolamento»: così Le Figaro e Le Monde sintetizzano l’enorme cambio di leadership che è maturato in Europa. Per la prima volta da cinquanta anni infatti l’asse Franco-Tedesco è pesantemente entrato in crisi e non funziona più da baricentro politico egemone. Una crisi nella quale il nuovo governo di Giorgia Meloni, come si è appena visto nel primo incontro informale con Emmanuel Macron a Roma, può trovare nuovi spazi di azione e di politiche concordate nello spirito dell’Accordo del Quirinale fortemente voluto da Mario Draghi. Nei fatti, la distanza tra Emmanuel Macron e Olaf Scholz su molti dossier strategici è ormai tale che è stata rinviata sine die la riunione interministeriale tra i due governi del 26 ottobre – un appuntamento fisso ...