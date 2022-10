LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 6-3 | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | Jannik raggiunge i quarti di finale | ora la sfida a Medvedev

(Di giovedì 27 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude dunque la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Ci sarà dunque domani il nuovo tentativo didi battere per la prima volta Daniil; non è ancora noto l’orario nel quale si sfideranno il russo e l’altoatesino. Da rimarcare, al solito, il dato disui punti vinti con la seconda: 61%, contro il 29% di. 13-26, 11-19: questo il rapporto vincenti-errori gratuiti della partita.CON L’ACE AIDI! 7-5 6-3 nei confronti di Francisco, un’ora e 29 per il ...

Jannik Sinner a caccia del pass per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna: l'azzurro avanti un set a zero (7-5) con l'argentino Francisco Cerundolo, numero 29 del ranking.