La Bce alza i tassi dello 0 | 75% | ora mutui più cari | ecco come cambieranno le rate

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Secondo le simulazioni di Facile.it, considerando un mutuo variabile medio, la rata mensile potrebbe salire di quasi 50 euro. Il che, considerando gli aumenti precedenti, porterebbe l’incremento totale a quasi 150 euro in più rispetto a inizio anno

La Banca centrale europea ha alzato i tassi d'interesse di 0,75 punti. Il tasso principale sale al 2%, il tasso sui depositi all' 1,5% e il tasso sui prestiti marginali al 2,25%. Come ampiamente scontato dai mercati, la Banca centrale europea ha deciso di aumentare i tassi di 75 punti base allungando la striscia di rialzi per contrastare l'inflazione. Anche alla riunione di ottobre della Bce conferma la politica monetaria, alzando il costo del denaro di 75 punti base.