Infortunio Berardi | in dubbio la gara contro il Napoli

"Da valutare le condizioni di Domenicoche difficilmente sarà della partita per via dell'rimediato una settimana fa in occasione del suo rientro contro l'Atalanta, a Bergamo. ...... esce Piccoli per. 27' Ammonito Ceccherini. 21' Ritmi leggermente più bassi adesso ... A disposizione: Chiesa,, Perilli, Lasagna, Hongla, Djuric, Magnani, Terracciano, Dawidowicz, ...Dionisi potrebbe dover far a meno del suo uomo migliore sabato 29, allo stadio Maradona, nella delicata sfida contro gli Azzurri.L'edizione odierna di Sassuolonews ha fatto il punto sulle condizioni di Domenico Berardi in vista del match contro il Napoli.