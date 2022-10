Highlights e gol PSV-Arsenal 2-0 | Europa League 2022 23 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di PSV-, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di/2023. La squadra di casa s’impone per 2-0 grazie alle reti di Veerman e de Jong ed infligge ai Gunners la prima sconfitta della competizione. Ad un turno dal termine della fase a gironi, il primo posto non è ancora deciso. In alto le immagini salienti del match. SportFace.