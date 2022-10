G20 | Putin | “Forse ci andrò” Ma Biden non vuole incontrarlo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirnon ha escluso la partecipazione al prossimo G20 che si terrà a Bali, in Indonesia. ”ci”, ha dettoparlando al Valdai International Discussion Club. ”Sono grato al presidente dell’Indonesia per l’invito a partecipare al G20.ci, ma in ogni caso la Federazione russa sarà rappresentata ad alto livello”, ha dichiarato. Tuttavia si spengono le speranze di chi auspica un incontro al vertice tra. “Il presidente ha detto che non ha intenzione di sedersi con Vladimir, ed è questo il punto in cui ci troviamo oggi”, ha fatto sapere il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Nelle scorse settimane, Joe ...