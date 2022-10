Fiorentina-Basaksehir 2-1 | viola avanti in Conference

(Di giovedì 27 ottobre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Laaggancia in classifica in testa al girone A diLeague l'Istanbul, battendo 2-1 la formazione turca al Franchi. Sarà l'ultima giornata del gruppo, in programma giovedì prossimo, a decidere quale delle due squadre si qualificherà direttamente agli ottavi e quale dovrà affrontare a febbraio una delle formazioni retrocesse dall'Europa League. Al ‘Franchì decide Jovic, autore di una doppietta che ribalta un risultato inizialmente negativo per i. Un successo importante per i gigliati, ma laaveva la necessità di vincere con tre gol di scarto per poter ‘avvicinarè il primo posto, obiettivo non riuscito anche e soprattutto perchè i turchi sono partiti in maniera molto equilibrata, puntando quasi costantemente sulle ripartenze. Serve una ...

Termina in parità sul punteggio di 1 - 1 il primo tempo di, match valido per la quinta giornata del gruppo A di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Al vantaggio degli ospiti con Aleksic ...Lafa festa al Franchi: battuto il(2 - 1), è certa di aver superato il girone di Conference League. Per il momento solo da seconda, visto che i turchi, a parti punti (10) in ...FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina aggancia in classifica in testa al girone A di Conference League l’Istanbul Basaksehir, battendo 2-1 la formazione turca al Franchi. Sarà l’ultima giornata del grup ...Finalmente Jovic realizza una doppietta. Decisiva per permettere alla Fiorentina di battere il Basaksehir, aggannciandolo, con 10 punti, in testa alla classifica del girone. Il problema I turchi rest ...