Esperti a congresso Cni | ingegneri a lavoro per rigenerazione urbana

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cannes, 27 ott. (Adnkronos/Labitalia) - L'a per lae il green building è l'argomento affrontato oggi in occasione del 66°nazionale degli ordini deglid'Italia dal titolo ‘Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile' in corso a Cannes sulla nave Msc Crociere. “Occorre dare - ha detto Maria Beatrice Andreucci, Dipartimento pianificazione, design, tecnologia dell'architettura dell'Università La Sapienza di Roma - un significato profondo al ‘green building' che non significa realizzare un edificio verde. La questione sta nella riduzione della domanda di energia, attraverso ad esempio interventi nel settore dell'edilizia”. Della stessa idea Anna Laura Pisello, Dipartimentoa dell'Università degli Studi di ...