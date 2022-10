Empanadas del Flaco – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022)delVia San Maurilio, 4 – 20121Tel. 02/43413521 Sito Internet: www.del.com Tipologia: street food argentino Prezzi:3,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Da un’idea di Matias Perdomo, Simon Press e Thomas Piras – il trio di Contraste – nasce questo locale di street food argentino, dove le(l’equivalente della pizza nel nostro paese in quanto a popolarità) sono le protagoniste assolute del menù. La proposta è dipinta sull’ampia parete di fronte all’entrata e, tramite una grafica accattivante, indica i gusti tra cui scegliere: carne di maiale, di pollo, di manzo, vegetariano, pesce e formaggio. Le piccole mezze lune vengono preparate in pochi minuti e sono confezionate in modo originale, avvolte singolarmente ...