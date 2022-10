Conference League 2022 2023 | calendario | programma | date e sorteggi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Chi raccoglierà l’eredità della Roma, vincitrice della prima edizione della? La seconda edizione si aprirà il 14 giugno con ilo del primo turno di qualificazione. La Fiorentina è spettatrice interessata: prenderà parte al playoff di qualificazione cono il 1 agosto. La squadra di Italiano aspetta di conoscere le possibili avversarie. Ecco ildel torneo condi tutti i turni edel torneo. Occhio alle big: Villarreal (esordio per una squadra spagnola), West Ham, Colonia, Nizza. LA DIRETTA LIVE COME VEDERE ILO IN TV IL REGOLAMENTO POSSIBILI AVVERSARIE FIORENTINA Primo turno di qualificazioneo: 14 giugnoAndata: 7 luglio ...

...Lungu (Gardolo) Il cruciale confronto tra due formazioni relegate nei bassifondi è stato aperto e chiuso dal centrocampista moldavo che vanta pure una presenza nei preliminari di. ...Giovedì 27 Ottobre , appuntamento con la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europae della UEFA Europa2022/2023 . Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite , anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea , nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21 . Su ...Daniele Carnasciali, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto per parlare della Viola alla vigilia della sfida di Conference League. Queste le sue parole: Che Fiorentina ci ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...