Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati | ecco i dettagli «Accordo raggiunto»

Corriere TV

e Francesca Neri, una storia d'amore lunga 25 anni Leggi Anchee Francesca Neri, voci di separazione dopo 25 anni La separazione ufficiale e pacifica...e Francesca Neri non sarebbero più marito e moglie: l'accordo è stato raggiunto e con lo stesso avvocato di Totti Stesso avvocato, diversa separazione : sembrerebbe, infatti, che ... Claudio Amendola al ristorante corteggiato dalle fan: «Avete fatto ‘na sfilata» Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati. Nonostante le smentite, arriva l'accordo ufficiale in Tribunale: ecco cosa è successo ...In un video di fine luglio, Claudio Amendola incontra per caso alcune giovani ammiratrici mentre si trova al ristorante con il figlio 23enne Rocco. In un’atmosfera leggera e giocosa, l’attore allarga ...