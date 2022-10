Cambio programmazione Mediaset | stop Una Vita Uomini e donne e Amici 22 il 31 ottobre e 1° novembre

Blasting News Italia

... undi clima, dal caldo al freddo, undi superficie, di ritmo, di routine'. Tra ... Spero che l'anno prossimo la WTA e l'ITF migliorino la loro collaborazione in termini die ......fino al 1996 anno in cui Rete 4 diminuisce drasticamente la sua presenze in tv in seguito al... Patrizia , rubrica quotidiana di 30 minuti nella tarda mattinata delladi Radio ... Cambio programmazione Rai: Sopravvissuti chiude in anticipo, Reazione a catena sospeso Come cambia il mondo del lavoro con lo sviluppo di strumenti no-code, quali opportunità e quali problemi Viviamo nell’epoca dello stacanovismo, del “fake it till you make it”, delle startup fondate d ...Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione autunnale 2022. Le novità interesseranno i fan della fiction Sopravvissuti che chiuderà in anticipo rispetto alla data prevista in un prim ...