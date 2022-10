Aria sempre più inquinata | Wmo | nuovo record di gas serra nell’atmosfera

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La concentrazione di gasha fatto segnare un. Secondo ilrapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), infatti, il livello di anidride carbonica, metano e diossido di azoto nell’hanno toccato il loro massimo nel 2021. Nello specifico il CO2 ha toccato quota 415,7 parti per milione (ppm), il metano 1908 ppm, il diossido di azoto 334,5 ppm. I valori corrispondono rispettivamente al 149%, 262% e 124% dei livelli pre-industriali. Particolarmente preoccupante risulta l’aumento di CO2, che nel 2021 ha fatto registrare una crescita superiore all’aumento medio annuo degli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda il metano, invece, si è registrata la crescita di concentrazione annua più forte degli ultimi 40 anni. Intanto la ...

