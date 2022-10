Amici 22 | brutto gesto di Todaro nei confronti della Celentano | ci saranno conseguenze?

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ad22, una sfida proposta da Raimondoall’allievo ballerino Gianmarco ha causato l’ennesima lite tra il maestro di ballo e la collega Alessandra, che non ritiene equa la coreografia scelta. I due insegnanti di ballo hanno alzato i toni fin quasi a urlare, con lache a un certo punto ha abbassato la voce mentrecontinuava a discutere con grande aggressività verbale. Fino a che non ha fatto unche al pubblico non è piaciuto.22, Raimondoe il pessimo scherzo fatto ad AlessandraRaimondo, infatti, ha tirato un po’ di acqua in faccia alla maestra Alessandradalla bottiglietta che aveva in mano. Dopo un attimo di silenzio ...

TuttoSulGossip

TORINO - Come farsi dei nuoviPapu Gomez , lo stai facendo nel modo sbagliato! L'argentino ex numero 10 dell'Atalanta, ora ...andalusi il centrocampista s'è reso protagonista di unfallo ...Un giorno i suoiandarono a trovarlo in ospedale e gli misero delle cuffiette in testa con la ... E il più"È legato a certi cafoni che incontravo nei primi anni di carriera. Andavo a ... Anticipazioni Amici 22 registrazione mercoledì 28 settembre: provvedimenti per i concorrenti e tanti ospiti Per questo gli ha assegnato un compito che lo metta in difficoltà, ma fattibile. La maestra, però, non crede affatto che la coreografia sia alla portata del suo allievo: "Se il tuo obiettivo è mandarl ...Sale la tensione ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Che spesso i professori siano in disaccordo non è un mistero, questa volta però il coreografo ha fatto un gesto che ha lasciato di ...