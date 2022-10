Altra stangata per Lucano | maxi-richiesta di condanna per l' ex sindaco di Riace

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dieci anni e 5 mesi di reclusione. Li ha chiesti ieri, a conclusione della sua requisitoria nel processo d'appello in corso a Reggio Calabria, il sostituto procuratore generale Antonio Giuttari, per l'exdiDomenico, accusato di associazione per delinquere, truffa, peculato e abuso d'ufficio in relazione alla gestione dei progetti per l'accoglienza dei migranti nel piccolo centro del reggino considerato un modello di integrazione., in primo grado, era statoto dal Tribunale di Locri a 13 anni e 2 mesi di reclusione. L'exdi, al momento della, non era in aula, dov'è rappresentato dai suoi legali Giuliano Pisapia e Andrea Daqua. Insieme con, in primo grado, erano state 17 ...