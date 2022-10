Zhang | ' L' Inter non è in vendita | pensiamo solo a vincere E Inzaghi è il top'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In un colpoStevenelogia l'in tutte le sue componenti, mette a tacere le voci sulla cessione del club e chiede a Milan Skriniar di restare in nerazzurro, sottolineando gli sforzi ...

L'non è in vendita. Parola di Steven. Intervenuto subito dopo la partita di Champions con il Viktoria Plzen, il presidente nerazzurro ha tenuto a precisare: "Negli ultimi anni la società è ...In un colpo solo Stevenelogia l'in tutte le sue componenti, mette a tacere le voci sulla cessione del club e chiede a Milan Skriniar di restare in nerazzurro, sottolineando gli sforzi collettivi per migliorare ...L'Inter ha appena compiuto una vera e propria impresa. Grazie al 4-0 rifilato al Viktoria Plzen alla quinta giornata della fase ...(Adnkronos) – “Negli ultimi anni la società è sempre stata dentro certe speculazioni, in questo mercato ci sono tanti voci. Ci concentriamo su noi stessi, non sto parlando con nessun investitore e il ...