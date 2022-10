Usa | Biden prende di mira spese spazzatura per combattere inflazione

In, a due settimane dall'appuntamento con le elezioni di midterm, il tasso di approvazione del presidente Joeè sceso al 43%, mentre i candidati repubblicani continuano a dominare nei dibattiti.Il presidente americano Joe, mercoledì, durante una conferenza stampa sul miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie ha annunciato che prederà di mira le cosiddette "spese spazzatura", per combattere l'...In Usa, a due settimane dall’appuntamento con le elezioni di midterm, il tasso di approvazione del presidente Joe Biden è sceso al 43%, mentre i candidati repubblicani continuano a dominare nei ...Guerra in Ucraina, le notizie del 26 ottobre. La Russia ha notificato agli Stati Uniti della sua intenzione di iniziare le esercitazioni Grom, ovvero esercitazioni le strategiche nucleari. Lo ...