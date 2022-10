Ultime Notizie – Pfizer | verifica fiscale della Guardia di Finanza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)nei confronti diItalia. L’attività, riferiscono all’Adnkronos fonti qualificate, è stata avviata dalladiin coordinamento con l’Agenzia delle Entrate. Si tratta, viene rilevato, di un’attività di tipo amministrativo e nessun atto è stato notificato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Buonesul fronte Alex Sandro per la Juventus. Leda Sky Sport sull'esterno brasiliano dopo il Benfica Alex Sandro fa respirare Allegri dopo la partita contro il Benfica. Come riportato da Sky ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIl dibattito: "Il miglior laboratorio per ripartire è occuparsi del disagio di bambini, adolescenti e giovani senza lavoro" ...Roma. «Quando ho deciso di scrivere questo libro su Lucio Dalla ho fatto una scelta di campo ben precisa: non sarebbe stata una biografia classica». È l’ammissione di Paolo Maiorino, autore del libro ...