Chun - Hsinè il sesto giocatore a qualificarsi per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, che si giocheranno all'Allianz Cloud didall'8 al 12 novembre. Si unisce a Lorenzo Musetti, Holger Rune, ......2 Holger Rune 1623 3 Jack Draper 975 4 Brandon Nakashima 892 5 Jiri Lehecka 699 6 Chun Hsin... si è svolto un bellissimo evento in Darsena (per chi non è diparliamo della zona dei Navigli ... Tseng a Milano: Arnaldi, Passaro e Stricker in lotta per due posti All’indomani di una giornata vissuta nel segno dei Next Gen grazie ai successi in due dei tre ATP 250 conclusi ieri conquistati da giocatori che ...Nei prossimi tornei in palio i punti per guadagnare l’accesso al torneo che comincerà l’8 novembre all’Allianz Cloud. Ma in ...