Torta in faccia a re Carlo | lo sfregio senza precedenti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In questi giorni gli attivisti di Just Stop Oil hanno preso di mira opere d’arte e musei di tutta Europa. Dopo la passata di pomodoro sui Girasoli di Van Gogh e il purè su Il pagliaio di Monet, gli ambientalisti di Letzte Generation (letteralmente Ultima generazione), hanno preso d’assalto re. Ancora una volta, però, i giovani attivisti non … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Due attivisti con indosso una maglietta con la scritta 'Just Stop Oil' hanno lanciato unainalla statua di Re Carlo III nel Museo di Madame ...Due attivisti con indosso una maglietta con la scritta 'Just Stop Oil' hanno lanciato unainalla statua di Re Carlo III nel Museo di Madame Tussauds a Londra. Secondo quanto ha riferito lo stesso museo londinese, 'intorno alle 10:50 di oggi, i manifestanti sono entrati nella ...Ancora attivisti ambientali: questa volta a Londra hanno preso a torte in faccia le statue di cera di Carlo e Camilla presenti nel celebre museo di Madame Tussauds.Incredibile la storia di un giovane steward di 18 anni dopo Roma-Napoli, che dopo la sua prima esperienza all’Olimpico non lavorerà più quando i giallorossi giocheranno in casa per essersi scattato un ...