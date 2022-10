Musetti-Ramos-Vinolas oggi | ATP Basilea 2022 | orario | programma in chiaro | tv | streaming

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo la splendida vittoria di Napoli, Lorenzotorna nuovamente in campo e lo fa nel torneo ATP 500 di. Il tennista toscana se la vedrà al primo turno contro lo spagnolo Alberted in caso di vittoria affronterà al prossimo turno il kazako Alexander Bublik. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GARIN A VIENNA (NON PRIMA DELLE 14.00) LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 15.00è in grandissima forma e ha avvicinato la Top-20 mondiale, salendo alla posizione numero 23 del ranking. Il tennista di Carrara vuole continuare il suo ottimo periodo, anche perchè tra un mese c’è la sfida di Coppa Davis contro gli Stati Uniti e, visti i problemi fisici di Berrettini,...

Il live e la diretta testuale di Musetti-Ramos-Vinolas, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea sul Centrale.