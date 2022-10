Mourinho “Vogliamo vincere | non siamo in vacanza”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono concentrato sulla partita. Abbiamo bisogno diper non dipendere dagli altri risultati. Non sarà facile e noi nonin. Nonscendere in Conference League da campioni in carica,restare in questa competizione”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josèalla vigilia del match esterno contro l’Hjk Helsinki in Europa League. Sugli avversari: “Dopo la partita in casa, ho fatto i complimenti all’allenatore. La squadra è organizzata, negli ultimi anni il calcio del nord Europa è in grande evoluzione calcistica – spiega-. Ora le squadre sono tutte organizzate con allenatori preparati. All’Olimpico ho visto una formazione che sapeva quel che voleva fare in campo, con una buona identità. Undici ...

