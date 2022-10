Meloni | “Ue perde treni non a causa dei sovranisti” Oggi la fiducia al Senato | con qualche “brivido”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott – Il Governoha ottenuto laalla Camera. Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giorgiae il lungo dibattito in aula successivo, dunque, l’esecutivo ha passato la prima delle due fasi di votazione. Governo, la primaalla Camera Lache ottiene Giorgiaalla Camera è fatta di 235 voti favorevoli, 154 voti contrari e 5 astenuti. Nessuna sorpresa, dunque. La maggioranza si mantiene stabile alla sua prima prova ufficiale dopo l’elezione del presidente Lorenzo Fontana. Nella replica finale prima del voto, laha ribattuto ad alcune critiche provenienti dai banchi. E ha preso posizione sul tema del cosiddetto “sovranismo”, come riportato dal Sole 24 Ore: “Non sono i ...

