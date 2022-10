Inter - Viktoria Plzen 4 - 0 | le pagelle | Dzeko | 36 anni e non sentirli Lukaku torna e va subito in gol

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) ONANA 6 Giusto lo stretto indispensabile e un paio di uscite strappa applausi. Minimo sindacale. SKRINIAR 6,5 Dietro in totale controllo. Davanti più propositivo del solito, in appoggio a Dumfries e ...

MILANO - Trascinata da Dzeko e Mkhitaryan, l'liquida con facilità ilPlzen e si qualifica aritmeticamente per gli ottavi di finale di Champions League. Un risultato importante e prestigioso per la squadra di Inzaghi, che supera ...MILANO. L'travolge per 4 - 0 ilPlzen nell'anticipo della 5/a giornata di Champions League. I gol al 35' di Mkhitaryan, al 42' e 66' di Dzeko, all'87' di Lukaku. Con questo risultato l'è ...L’Inter fa il proprio dovere contro il Viktoria Plzen e conquista gli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. A San Siro i nerazzurri s'impongono 4-0 grazie alla doppietta di Dzeko e ai ...CHAMPIONS LEAGUE - È una grande Inter al Meazza con i nerazzurri che spazzano via il Viktoria Plzen e si qualificano agli ottavi di finale con 90 minuti di anticipo, eliminando in pratica il ...