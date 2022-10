Il bambino di 6 anni che scappa da scuola con una scusa banalissima

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Iniziamo questo racconto con l'unica notizia positiva di tutta la storia: il protagonista, undi 6, sta bene. È in compagnia della sua famiglia, incolume, sano come un pesce. E stop. Per il resto è...

MilanoToday.it

. Samir è unpalestinese e il regista venuto da lontano per girare uno spot vorrebbe farne un pezzente, ... tutte azioni messe in campo in 20di presenza da Pro Terra Sancta . E al regista ...'Monaco on Stage - 100di concerti a Monaco': mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi ...di ascolto e confronto sui temi dell'accoglienza e della condivisione dal titolo 'B come'. ... La scuola che fa scappare un bambino di 6 anni a Milano La scuola, completamente senza sorveglianza e con i cancelli aperti, non si è accorta che il bambino era uscito e ritornato a casa ...Al via una campagna di raccolta fondi dell'associazione Pro Terra Sancta, per sostenere vari progetti di carità, con una serie di video realizzati dall'attore Giovanni Scifoni ...