“Gli tiro un ceffone” | minacce gravissime a Daniele Dal Moro | situazione esplosiva VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’ex tronistaDalrischia grosso: la sua ammissione ha scatenato le ire funeste di Elenoire Ferruzzi.Dal(fonte youtube)Lo schivoDalè entrato in corsa nel cast del “GF Vip 7”, sciogliendosi gradualmente con i compagni di avventura già inseriti nel programma. L’ex tronista veronese ha da subito calamitato le attenzioni di Elenoire Ferruzzi che, dopo il palo ricevuto da Luca Salatino, ha riversato su di lui tutte le sue aspettative romantiche. Nelle ultime oreDalha chiarito le sue posizioni in merito, palesando il suo totale disinteresse per una love story con l’icona LGBTQ, e rafforzando inoltre il suo rapporto di amicizia con Nikita Pelizon. Indispettita dall’ennesimo due di picche, l’icona trans ...

piace vincere da underdog, e comunqueserve per reclamare nuovi acquisti al mercato. In Inghiterra è un po' sotto, al momento. Ne scrivono il Telegraph , e il Guardian . Se il Tottenham ...Hanno l'avversario ae nessuno sceglie di assorbire il movimento. La Juve è stata imbarazzante. Rileggere la partita valutando positivamenteultimi 20 minuti sarebbe un grave errore per i ...La donna si è mostrata arrabbiata e delusa: “Gli tiro uno schiaffo” Gli spiriti sono sempre più bollenti all’interno della ...Video Psg Maccabi Haifa (7-2) gol e highlights: tutte le reti messe a segno in questa serat di Champions spettacolare per i tifosi parigini ...