“Fuori dal coro” sospeso La protesta e le parole di Mario Giordano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)dalè stato. A confermarlo è lo stessosu Twitter. A partire dal 15 Novembre il talk show di Rete 4 non andrà in onda. Ritornerà direttamente il 14 Febbraio 2023. La decisione non è piaciuta a tanti. Videonews, la testata giornalistica che si occupa dei programmi di informazione di Mediaset, in cui figura anche “dal”, hato contro la decisione aziendale: “Troviamo sbagliata la decisione di fermare per così lungo tempo programmi che si occupano di fatti politici e sociali in questo momento storico così delicato. In particolare, rileviamo la chiusura didaldal 15 novembre al 14 febbraio. La prima conseguenza di questo lungo stop ricade innanzitutto sulle ...

...comunicazioni come le email per condividere informazioni sulle opzioni di pagamento al di...una nuova versione nella quale sono state rimosse le informazioni su come acquistare gli audiolibri...Ursula von der Leyen , presidente della Commissione europea, e il marito Heiko si ritrovano protagonisti di un nuovo caso, approfondito dalla trasmissione 'Coro', condotta da Mario Giordano e in onda ogni martedì su Rete 4. In particolare, il consorte della donna si ritrova al centro di un grande conflitto di interessi in Italia, visto e ...Nel primo anno di pandemia la didattica a distanza ha garantito continuità formativa e l’impiego del digitale in ambito scolastico ha ricevuto particolare impulso, pur tra opportunità e problematiche ...Eliminazione cocente dalla Champions per i bianconeri, non accadeva ai gironi dal 2013-2014 con Antonio Conte in panchina ...